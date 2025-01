Die FPÖ fragt: Sozialleistungen – bloß für wen?

Projekt zur Erinnerung in zwei Phasen

Hitzig diskutiert wurde auch das geplante Projekt zum Gedenkort in der Reichenau, das in zwei Phasen ausgeführt werden soll. In einem Abänderungsantrag, den die KPÖ, die Liste Fritz und Ali unterstützten, wollte Das neue Innsbruck, dass das Projekt unter einmal durchgeführt wird. Dieser bekam keine Mehrheit.