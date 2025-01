Blinken: „Grönland-Debatte ist Zeitverschwendung“

„Wir sind stärker, wir sind effektiver und wir erzielen bessere Ergebnisse, wenn wir eng mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten und nichts sagen oder tun, was sie vielleicht von uns entfremden. Die (von Trump ventilierte, Idee, Anm.), die zu Grönland geäußert wurde, ist offensichtlich keine gute. Aber noch wichtiger ist vielleicht, dass es offensichtlich auch eine Idee ist, die nicht in die Tat umgesetzt werden wird. Wir sollten also wahrscheinlich keine Zeit damit verschwenden, weiter darüber zu reden“, erklärte der scheidende US-Außenminister in Paris.