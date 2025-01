Auch Österreich pocht auf „Souveränität“ Grönlands

„Die territoriale Integrität und Souveränität ist von allen zu wahren“, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Zugleich hieß es, eine Frage nach der Beistandsverpflichtung im EU-Vertrag sei „rein hypothetischer Natur“. Das Außenministerium in Wien äußerte sich, nachdem sich auch EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in die Diskussion eingeschaltet hatte. „Wir müssen die territoriale Integrität und die Souveränität Grönlands respektieren“, sagte die frühere estnische Regierungschefin am Donnerstag in Brüssel. „Grönland ist ein Teil von Dänemark“, betonte die EU-Chefdiplomatin mit Blick auf das nordische Unionsmitglied.