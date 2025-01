Gäste sprangen aus Panik aus Zug – mehrere Tote

Panik unter den Passagieren

Der Unfall ereignete sich den Berichten zufolge in der Nähe einer Bahnstation im Bezirk Jalgaon. Wie viele Personen sich im Pushpak-Express zum Zeitpunkt des Unglücks befanden, war zunächst unklar. Nach ersten Informationen sei es an einem Waggon zu einem Funkenschlag aufgrund einer „heißen Achse“ oder einer „blockierten Bremse“ gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf einen Eisenbahnbeamten. „Einige Passagiere gerieten in Panik. Sie zogen die Notbremse, und einige von ihnen sprangen raus.“