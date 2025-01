„Spaziergang“ macht dem schwarzen Sportchef Beine

Weil Sturm im Moment ein eiskalter „Finisher“ fehlt, ruhen die Hoffnungen auf Sportdirektor Michael Parensen, der am Mittwoch zu Verhandlungen in Italien geblieben ist: Die Verpflichtung eines Stürmers hat er angekündigt, dazu soll zumindest ein Außenverteidiger stoßen – Freitag oder Samstag soll ein Neuer präsentiert werden. Für Stankovic und Co. geht’s am Freitag um neun Uhr neuerlich nach Catez ins Camp – von dort geht es dann direkt nach Klagenfurt zum Mittwoch-Duell mit Leipzig