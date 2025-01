Atalanta gegen Sturm Graz, LIVE ab 18.45 Uhr

Atalanta sei „klarer Favorit“, ergänzte der Innenverteidiger am Montagnachmittag kurz vor dem Abflug nach Italien. „Aber wir sind die Rolle des Underdogs in der Champions League gewohnt. Wir wollen gut ins neue Jahr starten, aggressiv und ungemütlich sein.“ Bergamo liegt nach sechs Spielen auf Tabellenplatz 13, zwei Punkte fehlen den „Bergamaschi“ derzeit auf die Top 8 und das direkte Achtelfinal-Ticket. Für Sturm, mit drei Zählern derzeit 29. von 36 Teams, sind die Chancen auf die K.o.-Phase nur noch theoretischer Natur. Vielmehr geht es für die Truppe von Neo-Cheftrainer Jürgen Säumel in den Duellen mit Atalanta und RB Leipzig am 29. Jänner in Klagenfurt um einen versöhnlichen Abschied vom europäischen Konzert.