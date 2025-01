Trotz 0:5: „Glaube, dass dieses Jahr schön wird“

„Zum Ergebnis ist eigentlich nicht viel zu sagen“, seufzte Jon Stankovic. „Wir sind in der ersten Halbzeit gut in der Partie, können in Führung gehen. 30 Sekunden später steht‘s aber 1:0 für Atalanta“, spricht der Slowene die vergebene Top-Chance von Sturms Camara und das direkt darauffolgende 0:1 an. Ein Tor-Geschenk. „Ich hab gedacht, dass Manu (Anm. Aiwu) den Ball direkt rausschießt. Dann hab ich aber mit Blick zum Tor den Ball bekommen und konnte nichts machen. Auf diesem Niveau werden diese Fehler bestraft, das ist das höchste Niveau auf der Welt“, weiß Stankovic. „Und am Ende haben wir in der zweiten Hälfte einfach auch richtig schlecht verteidigt.“