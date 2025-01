Italo-Presse: Sturm für Atalanta „ein Spaziergang“

Corriere dello Sport:

„Für Atalanta ist das Match gegen Sturm Graz ein Spaziergang. Die Grazer sind nie wirklich gefährlich. Sturm ist eine Hürde, die für Gasperinis Mannschaft leicht zu überwinden ist. Der Sieg in der Champions League beflügelt Atalanta in Hinblick auf die Herausforderungen in der Serie A“.