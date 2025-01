Millionäre fordern: „Besteuert Superreiche!“

Schallenberg vertritt Österreich bei Treffen

Bei dem am Montag gestarteten fünftägigen Treffen in den Schweizer Alpen werden unter dem Motto „Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter“ mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Am Donnerstag nimmt nach Angaben der Veranstalter per Videoschaltung auch Trump teil. Aus Österreich wird Außenminister und Interimskanzler Alexander Schallenberg von Mittwoch bis Freitag dabei sein.