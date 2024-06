Marlene Engelhorn: Wer ihre Millionen bekommt

Bei der Verteilung seien Fragen im Mittelpunkt gestanden wie jene nach der Seriosität der Organisationen und wie man das Geld so einsetzen könne, dass es langfristig wirkt. Man habe in gewisser Weise eine „Marktrecherche“ gemacht und dann nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, hieß es am Dienstag. Die exakt 24,9 Millionen Euro sollen nicht auf einen Schlag verteilt werden, sondern über mehrere Jahre hinweg, betonte Wang. Damit wolle man eine gewisse Planbarkeit für die unterstützten Initiativen sicherstellen.