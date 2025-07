Dunkelziffer von illegalen Beauty-Eingriffen hoch

Illegale Eingriffe können gfährlich werden

Besonders gefährlich seien Beauty-Eingriffe, wenn sie von unqualifizierten Personen durchgeführt werden. Diese bieten Filler, Botox und Co oft günstig an. In Österreich dürfen nur ausgebildete Fachärztinnen und -ärzte ästhetische Behandlungen durchführen. „Behandlungen in Kosmetikstudios von nicht-ärztlichem Personal sind in Österreich verboten, werden allerdings oftmals angeboten und sind gefährlich, da diese Personen nicht über die entsprechende Ausbildung verfügen und daraus entstehende Komplikationen nicht behandeln können“, erklärte Matiasek.