Der neue König ist im Entenreich angekommen

„Wir sind gut angekommen, die Stadt kannten wir bereits, haben uns dennoch umgesehen“, erklärte der neue Coach der Enten. Der sich sein neues Reich, den „Ducks Pond“ (Ententeich), bereits ansah: „Ich habe schon einige Teams in Europa trainiert, nirgends gibt es so eine Einrichtung, das ist beeindruckend.“ Beeindrucken soll auch seine Truppe auf dem Feld, für den 47-Jährigen ist am Anfang aber vor allem wichtig, „dass die Basics stimmen, dann kann man eine Philosophie entwickeln.“ Der Übungsleiter will die Salzburger auf die nächste Stufe bringen.“Es braucht Zeit“„Wir wollen uns zum ernsthaften Konkurrenten um die Meisterschaft entwickeln, das braucht aber natürlich Zeit“, weiß der Ami. Der sich morgen erstmals mit der Mannschaft zum ersten Training trifft.