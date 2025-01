Verstärktes Öffi-Angebot bei Ski-WM in Saalbach

35 Fahrzeuge im Einsatz

Johannes Gfrerer, Geschäftsführer der Salzburger Verkehrsverbund GmbH, erklärt in einer Aussendung des Salzburger Verkehrsverbundes: „Wir freuen uns, dass wir ‘Official Supplier der FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften Saalbach 2025‘ sind und deshalb haben wir unsere Verkehrsangebote für die Weltmeisterschaften massiv ausgeweitet, um den Fans eine schnelle und komfortable Anreise zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem die Verdichtung der Linie 680 von Zell am See über Maishofen nach Saalbach-Hinterglemm von einem bestehenden Stundentakt auf einen ganztägigen 30-Minuten-Takt. Außerdem gibt es einen bedarfsgerechten Shuttleverkehr ab Bahnhof Maishofen zum WM-Parkplatz Stablberg und Busterminal Hinterglemm, der von ca. 7:00 Uhr bis 21:00/23:00 Uhr verkehrt. Insgesamt setzen wir 35 Fahrzeuge ein, darunter 18m-Gelenksbusse, um die Fahrgäste schnell und bequem ans Ziel zu bringen. Zusätzlich gibt es auf der Schiene einen 30-Minuten-Takt aus beiden Richtungen, insbesondere mit erweiterten Bedienungen und zusätzlichen Kursen auf der S3 aus Richtung Salzburg.“