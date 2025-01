Angeklagter: „Ich bereue es seitdem jeden Tag“

„Sturmhaube war einfach in der Jacke im Kinderzimmer“

Ganz so einfach macht es die Vorsitzende Richterin Verena Oswald dem jungen Angeklagten, einem Studenten und Fußballer, aber nicht: „Wenn alles nur ein Zufall war, wieso haben Sie sich dann mit einer Sturmhaube vermummt und auch noch einen Zahnschutz mit dabeigehabt?“ – „Ich kann es heute rational nicht mehr erklären, was da passiert ist, ich bereue es seitdem jeden einzelnen Tag. Ich habe mir einmal eingebildet, dass ich das brauche. Das Zahnschutz-Etui war einfach in der Jacke, die ich aus dem Kinderzimmer meiner Großeltern mitgenommen habe, genauso wie die Haube.“ Dass es prinzipiell ein Vermummungsverbot gibt, davon will der junge Mann noch nichts gehört haben.