Lehrer wehrt sich gegen Anklage nach Cup-Eklat

Es war ein Skandal-Abend, jener 2. November 2023, an dem sich Sturm- und GAK-Fans ein Match der Gewalt lieferten und so das sportliche Cup-Spiel in den Hintergrund rückten. Unter anderem sollen vermummte Anhänger von Sturm, zum Teil mit Eisenstangen bewaffnet, einen mobilen GAK-Fanshop im Stadion überfallen und geplündert haben. Dort priesen rote Nachwuchsspielerinnen gerade ihre Waren an.