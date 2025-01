Teneriffa: Mordaufruf gegen Touristen

Unbekannte Täter malten „Tötet einen Touristen“ an eine Hauswand im Süden der Insel Teneriffa. Verantwortlich für die geschmacklose Schmiererei soll die Aktivistengruppe „Islas de Resistencia“ (Inseln des Widerstandes) sein, wie der britische Radiosender LBC am Wochenende berichtete. In einem Instagram-Posting der Gruppe ist das Wort „Tötet“ unkenntlich gemacht worden.