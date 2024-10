Einheimische stürmen Strand & beschimpfen Urlauber

„Wir sind Ausländer in unserem Land“

Demonstriert wurden demnach unter anderem im Ferienort Maspalomas auf Gran Canaria sowie auf Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma und El Hierro. Teilnehmer hielten unter anderem Plakate mit den Slogans „Somos extranjeros en nuestra tierra“ (etwa: „Wir sind Ausländer in unserem Land“) oder „Canarias no es un parque temático“ (etwa: „Die Kanaren sind kein Themenpark“) in die Höhe.