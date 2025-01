Trump als Marke: Alles nur postfaktische Show?

Donald Trump hat als neuer Präsident der USA in den ersten Stunden seiner Amtszeit bereits zahlreiche Dekrete unterzeichnet, darunter solche, welche die Einwanderung einschränken und den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen sowie der WHO vorsehen. Zudem hat er Maßnahmen zur Abschiebung von Migranten ohne Bleiberecht angeordnet und plant die Einführung von Zöllen auf Produkte aus Kanada und Mexiko. All dies im Dienste seines zweiten Versuchs, Amerika voranzubringen. Er ist sich sicher: „Jede Nation wird uns beneiden.“ Davon sind aber nicht alle überzeugt; Trump ist nicht grundlos eine umstrittene Figur auf dem internationalen Parkett.