Keine Trauerbeflaggung für Jimmy Carter

Carter stimmte vor Tod noch gegen Trump

Nun hat der frisch angelobte US-Staatschef sichergestellt, dass sich die Trauerzeit nicht auf die Beflaggung auswirkt. Der frühere US-Präsident war drei Monate nach seinem 100. Geburtstag am 29. Dezember in seinem Haus in Plains im Kreise seiner Familie gestorben. Carter war von 1977 bis 1981 US-Präsident. Während seiner Amtszeit setzte er sich zum Beispiel für das Camp-David-Abkommen ein, das den Weg zum Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten ebnete. Nach seiner Präsidentschaft engagierte sich der Demokrat jahrelang über seine Stiftung, 2002 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seine letzten Jahre waren von schwerer Krankheit geprägt. Seinen Wunsch, noch bei der Präsidentschaftswahl gegen Trump zu stimmen, hat er sich erfüllen können.