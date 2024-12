Nach Carters Tod: US-Flaggen 30 Tage auf halbmast

Nationaler Trauertag am 9. Jänner

Biden rief nach Carters Tod am 29. Dezember den 9. Jänner zu einem nationalen Trauertag aus und ordnete an, die US-Flagge auf dem Weißen Haus sowie die Flaggen an allen Regierungsgebäuden, Militäreinrichtungen und Botschaften im Ausland für 30 Tage auf halbmast zu setzen. Er werde zudem ein Staatsbegräbnis anordnen, das in der Hauptstadt Washington stattfinden solle.