10.000 Euro der „falschen“ Tochter überwiesen

Die Spur führt nach Wien

Wenig später wurde der Frau vorgetäuscht, dass ihr Kind dringende Zahlungen durchführen müsse, was aber mit dem neuen Telefon nicht funktioniere. So überwies die Mutter in vier Tranchen 10.000 Euro. IBAN des Inlandskontos und der Verwendungszweck wurden vorgegeben. Unmittelbar nach der Überweisung wurden die Geldbeträge bei einem Bankomaten in Wien behoben. Und die Tochter hat natürlich keine neue Handynummer. Die Kriminalisten ermitteln.