„Poltergeist“ in Wohnung bringt Linzerin um Schlaf

„Ich habe seit zwei Wochen einen Klopfgeist in meiner Wohnung und ich kriege ihn einfach nicht mehr los.“ Diesen äußerst ungewöhnlichen Hilferuf postete eine Linzerin am 9. Jänner in einer lokalen Facebook-Gruppe. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt bereits von Räuchern über Edelsteine bis zu einem Pfarrer alles ausprobiert, um den lästigen Besucher aus dem Jenseits zu verbannen.