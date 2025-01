Viele Krankenhäuser und Schulen nicht in Betrieb

„Bei meinen früheren Besuchen hat man mich immer gefragt: Wie komme ich aus Syrien raus?“, sagte der Vertreter der Hilfsorganisation am Montag in Wien. „Jetzt heißt es: Wie bringe ich meine Familie wieder nach Syrien zurück?“ Daher müsse die grundlegende Versorgung und Infrastruktur in dem zerstörten Land wieder aufgebaut werden.