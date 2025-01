Nach Crash auf Piste stürzen Skifahrer 70 Meter ab

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntag im Tiroler Unterland. In Westendorf (Bezirk Kitzbühel) krachten auf einer Piste zwei Skifahrer zusammen. Beide Männer kamen über den Pistenrand hinaus und stürzten 70 Meter in die Tiefe. Schwer verletzt landete das Duo auf einem Forstweg.