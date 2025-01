Hamas gab freigelassenen Geiseln „Souvenirs“ mit

Am Sonntag hat die Hamas drei junge israelische Frauen freigelassen. Laut Berichten bekamen sie geschmacklose Erinnerungsstücke an die Zeit in der Gefangenschaft mit auf den Weg. Ein Video zeigt, dass die ehemaligen Geiseln Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher Papiertüten in der Hand haben.