Kellnerin begrapscht und dann Unfall gebaut

Literweise Wein und Champagner

Mit einem Kumpel, den er ewig nicht gesehen hatte, traf er sich in einem Lokal am Neufelder See. „Wir haben ein paar Flaschen Wein getrunken. Dann sind wir auf Champagner umgestiegen. Und zum Schluss auf Schnaps. Mehr weiß ich nicht“, sagt der Angeklagte, dem die Betroffene auf die Sprünge hilft: „Zuerst hat er angefangen, mich nur mit Pupperl anzureden. Zu späterer Stunde hat er mich einfach so im Gesicht abgeschleckt. Nachdem er mich dann auch noch am Hintern begrapscht hatte, rief ich die Security. Auch die Polizei war mit zwei Autos da. Danach habe ich diesen Menschen nie wieder gesehen.“