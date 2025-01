Ausflügler peppen die Tourismusbilanz kräftig auf

Zuwachs von 19 Prozent

Dass diese Pläne aufgehen, ist mittlerweile in Zahlen messbar: Allein von April bis Ende des Jahres wurde 2024 die NÖ-Card für 1,5 Millionen Ausflüge genutzt. „Das bedeutet schon jetzt ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor“, freut sich Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner über die rege Nachfrage. Und die aktuelle NÖ-Card-Saison dauert ja noch knapp zweieinhalb Monate an.