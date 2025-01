ÖSV-Coach: Das hat mich „Vinc“ nach Sturz gefragt

„Wir sind in einer Umbruchphase“

Zum Hergang des Sturzes erklärte Pfeifer, dass Kriechmayr „in einem sehr frechen Winkel“ in die Rechtskurve gefahren sei und dann „ein bisschen einen Schnapper bekommen“ habe. Dann habe es ihn hinten reingedrückt. „Das geht dann so schnell, wir wissen, da sind extreme Kräfte vorhanden.“ Das Thema Sicherheit im Skisport ist gerade dieser Tage rund um die Lauberhornrennen wieder aufgeflammt und wird intensiv diskutiert.