Ohne Kriechmayr sah‘s in Wengen düster aus

Damit ist die zweifelhafte „Jubiläumsmarke“ offiziell: Österreichs Alpin-Herren warten seit 25 Rennen auf einen Sieg. In der laufenden Saison gab‘s den Platz an der Sonne noch überhaupt nicht. Als bisher letzter Österreicher gönnte sich diesen Manuel Feller. Am 25. Februar 2024 im Slalom von Palisades Tahoe. Seither gab‘s keinen österreichischen Sieg bei den Herren mehr zu bejubeln. Auch wenn Kriechmayr am Samstag nicht gewonnen hätte – er schien im österreichischen Speed-Team der einzige potenzielle Siegläufer zu sein. Mit seinem Sturz sah‘s in der Abfahrt aus rot-weiß-roter Sicht düster aus.