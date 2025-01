Experte leidet mit Kriechmayr: „Es wäre so bitter“

Neureuther hingegen bangt mit dem ÖSV-Athleten. „Du musst hier das Risiko auch nehmen. Das wäre so bitter, wenn der jetzt vor Kitzbühel und vor der WM raus ist. So ein toller Athlet und so ein guter Typ.“ Bleibt zu hoffen, dass sich die Verletzung als nicht zu schwerwiegend herausstellt.