Keine Zukunft: GAK verabschiedet Legionär

Einen Tag nach Sturms 0:2 gegen HNK Rijeka war in Catez der GAK gegen die B-Elf des kroatischen Winterkönigs dran. Die Roten nahmen dafür eine 500-Kilometer-Reise auf sich, saßen vom Camp in Loipersdorf bis zur Heimkehr in Graz sieben Stunden im Bus. „Kein Problem“, sah’s Coach Rene Poms, „wir haben ja einen schönen Bus.“