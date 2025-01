Kriegsrelikte könnten 100 Hochhäuser in Luft jagen

Apropos Fundort: Erneut war im Vorjahr die Einsatzdichte in Niederösterreich am höchsten. Bei 462 Einsätzen wurden 14,03 Tonnen beseitigt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Steiermark (9,39 Tonnen in 129 Einsätzen) und Wien (5,81 Tonnen in 56 Einsätzen). Schlusslicht bildet Vorarlberg mit 80,43 Kilogramm in 13 Einsätzen.