Liberale Regierung halbiert Religionsunterricht

Kirche will Verordnung prüfen

In Polen wählen seit Jahren immer weniger Schülerinnen und Schüler Religion als Fach. Vor allem in den höheren Klassen und in den Großstädten entscheidet sich vielfach die Mehrheit dagegen. Landesweit nahmen der Bischofskonferenz zufolge 78,6 Prozent aller Kinder und Jugendlichen im Schuljahr 2023/24 am Religionsunterricht teil. Zwei Jahre zuvor waren es demnach noch 82 Prozent.