Regierung muss weh tun | Reißleine

Regierung muss weh tun. Das wird teuer - so gut wie alle Österreicher werden in nächster Zeit spüren, was sie das notwendige Sparen der Regierung kostet. Denn es wird so gut wie alle Haushalte treffen. Je mehr Details zum Sparprogramm von Blau-Schwarz bekannt werden, umso deutlicher wird, was es jeden Einzelnen kosten wird. Schließlich wird das 6,4-Milliarden-Sparpaket etwa zur Hälfte von den privaten Haushalten gespeist. So ist unter anderem mit kräftigen Preissprüngen bei Dokumenten und Urkunden zu rechnen, allein der Reisepass könnte künftig 110 statt bisher 76 Euro kosten. Teurer werden unter anderem PV-Anlagen, E-Autos und der Heizkesseltausch, auf Pensionisten kommen höhere Krankenversicherungsbeiträge zu. Das allerdings wird längerfristig alles nicht reichen. Die neue Regierung wird den Bürgern sogar noch mehr weh tun müssen.