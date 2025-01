Landeschef will nun härtere Gangart gegen Bettler

Steiermark soll Beispiel anderer Länder folgen

Er will nun die Kommunen mit dem nötigen „Werkzeug“ ausstatten, um derartige Situationen künftig zu unterbinden. „Dieser Zustand ist für die Bevölkerung und das Stadtbild untragbar und ein Beweis dafür, wie richtig wir in der Steiermark mit unserem Regierungsprogramm liegen. Wir wollen den Gemeinden die Ermächtigung einräumen, an bestimmten öffentlichen Orten Bettelverbotszonen festzulegen.“ Die Steiermark würde mit dieser sogenannten Verordnungsermächtigung laut Kunasek dem Beispiel der Bundesländer Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Nieder- und Oberösterreich folgen.