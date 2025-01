Obdachlose in Grazer Innenstadt verweigern Hilfe

Diese Szene vor einer Litfaßsäule am Eisernen Tor spielt sich in der Grazer Innenstadt aktuell jeden Morgen ab, viele Passanten gehen daran vorbei – der eine oder die andere schaut genauer hin, in Sorge, ob der Mensch unter Decke überhaupt noch am Leben ist. Das gleiche Bild zeigte sich gestern noch zweimal in der Herrengasse und auch einmal in der Bürgergasse.