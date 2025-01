DJ-Job bringt Bürgermeister lauten Ärger ein

Dass er von der Gemeinde Geld für seine DJ-Tätigkeit erhält, streitet der Sozialdemokrat ebenso vehement ab. „Ich stelle meinen Dienst als DJ der Gemeinde gratis zur Verfügung. Die Arbeit für diese Veranstaltungen erfolgt in meiner Freizeit und wird nicht als Dienstzeit angerechnet“, so Reitzner. Die gemeindeeigenen Veranstaltungen werden im Büro der Öffentlichkeitsarbeit geplant, organisiert, aufgebaut und durchgeführt. „Alles in Eigenregie. Das bedeutet, dass sie der Gemeinde sehr wenig kosten“, so der Bürgermeister.