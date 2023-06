Nach Chaos-Wahl stellt SPÖ wieder den Stadtchef

„Egal, was passiert ist...“

Am Montag traf man sich wieder. Und dieses Mal brachte gleich der erste Durchgang die Entscheidung. Reitzner setzte sich mit 16:13 gegen Obermayer durch (weil dieses Mal alle 29 Mandatare anwesend waren). „Egal, was in den letzten Wochen passiert ist, egal, welche Enttäuschungen es gegeben hat, jetzt ist es wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, sagte Reitzner schließlich in seiner Antrittsrede.