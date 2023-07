Wie Ortschef zwischen DJ-Pult und Rathaus wechselt

Peter Reitzner ist mit seinen 26 Jahren zumindest in der Gemeindepolitik ganz oben angekommen. Doch nicht nur politisch dreht der neue SPÖ-Bürgermeister von Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten an den Schrauben. Denn privat schlägt sein Herz für die Musik. Neben Schlagzeug und Klavier produziert der Neo-Ortschef auch elektronische Beats - und legt in seiner Freizeit regelmäßig in Clubs auf. Zumindest bis vor Kurzem.