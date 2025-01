Dann ist in der NFL rasch der Zahnarzt gefordert

Alle Augen sind in der National Football League auf die großen Stars gerichtet. Wenn an diesem Wochenende die Viertelfinalspiele anstehen, stehen die Quarterbacks wie Patrick Mahomes und Lamar Jackson oder spektakuläre Spieler wie Saquon Barkley im Fokus. Doch es gibt Tausende von Menschen, die den Betrieb in der NFL am Laufen halten. Dazu zählen auch Jobs, an die man nicht unbedingt denken würde.