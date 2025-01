Gepanschter Alkohol: 34 Todesopfer in der Türkei

Hohe Steuern auf Alkohol in der Türkei

Die Fälle von Vergiftungen hätten seit Anfang der Woche stark zugenommen, schrieb das Gouverneursamt. Illegal hergestellter Alkohol ist ein wiederkehrendes Problem in der Türkei. Die Preise für Alkohol sind wegen hoher Steuern relativ teuer. Viele Menschen stellen vor allem den beliebten Anisschnaps Raki selbst zu Hause her.