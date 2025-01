Whiskey-Dieb muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis

Diese Schnapsidee wird ein mittlerweile 22-Jähriger wohl bitter bereuen. Gemeinsam mit zwei Freunden marschierte der junge Wiener am 26. September 2024 in ein Lokal in Attnang-Puchheim. Sie wollten von dem Besitzer Alkohol, doch dieser bediente die betrunkenen Kunden nicht. Plötzlich zog der damals 21-Jährige eine Schreckschusspistole und bedrohte den Chef sowie einen Mitarbeiter.