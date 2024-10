Räuber fuhr nach Überfall mit Auto von Wirt davon

„Wollten nur herumfahren“

Der gefasste 21-Jährige ist inzwischen wieder nüchtern und konnte in der U-Haft auch schon befragt werden. „Er sagt, dass man keinen Überfall geplant hatte. Man sei einfach in der Gegend herumgefahren und wollte Alkohol trinken. Der Raub hätte sich einfach so ergeben. Laut derzeitigem Wissensstand besteht zwischen Verdächtigen und Opfer keine Verbindung“, so Barbara Rumplmayr von der Staatsanwaltschaft Wels.