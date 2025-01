Sechs Neue! Voitsberg mischt den Transfermarkt auf

Trainingslager in der Türkei

Was fast alle Spieler eint: Ihre Karriere ist zuletzt etwas ins Stocken geraten – in Voitsberg soll sie nun wieder in Schwung kommen. „Wir wollen mehr als ein Sprungbrett für sie sein“, sagt Preiß, der sich mit seiner Truppe im Trainingslager in der Türkei (30. 1. bis 8. 2.) den Feinschliff holt.