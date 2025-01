Bad Gastein hofft auf die Rückkehr einer Disziplin

„Bad Gastein ist nicht nur für uns Österreicher, sondern für den ganzen Weltcup-Tross ein Highlight – hier kommt jeder gerne her“, hatte auch Lokalheld Andreas Prommegger nur lobende Worte. Der sich mit dem Sieg im Teambewerb (gemeinsam mit Sabine Payer) und Platz zwei im Parallelslalom in Topform präsentierte. „Das war das i-Tüpfelchen“, grinste Weiss. Der mit dem Zuspruch bei der Jubiläumsausgabe äußerst zufrieden war. Um die 2000 Menschen haben die Entscheidung am Dienstag vor Ort auf der Bucheben verfolgt. So voll war es beim Snowboard-Weltcup schon lange nicht mehr. Auch der Teambewerb war gut besucht.