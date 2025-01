Nächster ÖSV-Hammer in der Zauchensee-Abfahrt

Zauchensee scheint ein guter Boden für österreichische Siege zu sein. Noch am Mittwoch jubelten die ÖSV-Damen über einen Vierfachsieg in der ersten von zwei Abfahrten auf Europacup-Ebene. Am Donnerstag standen wieder drei rot-weiß-rote Damen am Ende ganz oben. Nadine Fest wiederholte ihren Coup vom Mittwoch. Die Kärntnerin vom SC Gerlitzen, die aktuell keinem ÖSV-Kader angehört, verwies in einer Zeit von 1:06,03 Minuten diesmal Victoria Olivier (WSV AU Bregenzerwald/+0,18) und Carmen Spielberger (+0,31) vom ASKÖ ESV St. Veit/Glan auf die Plätze zwei und drei.