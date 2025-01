Fahrschüler kurvte betrunken mit Papis Auto herum

In Kematen an der Krems wurde am Mittwoch gegen 22.05 Uhr ein Lenker ohne Lenkberechtigung angehalten. Der 18-jährige Schüler aus dem Bezirk Linz-Land dürfte, obwohl er noch keinen Führerschein besitzt und derzeit in die Fahrschule geht, mit dem Pkw seines Vaters gefahren sein. Gegen 22.05 Uhr nahm er das Auto in Betrieb.