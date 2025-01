Nehmen Pensionspläne „Leistungsträger“ ins Visier?

Harte Kritik an den Überlegungen von Blau-Türkis kommt von den NEOS. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger schrieb auf der Plattform X von „Pensionsraub“. „ Anstatt mit langer Übergangszeit endlich das Pensionsantrittsalter anzuheben, werden die Pensionen der jetzt Erwerbstätigen einfach gekürzt. Was für ein Betrug an den Erwerbstätigen!“