Wirbel um blaue Stammtisch-Sager: Nun reagiert ÖVP

FPÖ-Hofer spricht sich für „vergeben und vergessen“ aus

Der FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland, Norbert Hofer, schlug seinerseits versöhnliche Töne an. Es sei „klug, sich in dieser Phase auf die Inhalte zu konzentrieren“, kommentierte Hofer den Vorfall am Mittwoch in Wien bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Kanzleiminister Gergely Gulyás. Als Dritter Nationalratspräsident habe er früher „viele Sitzungen geleitet und viele Wortmeldungen gehört, die nicht weniger angriffig waren als das, was wir am Stammtisch in Simmering gehört haben“. Er sei ein Fan des Prinzips „vergeben und vergessen“, betonte Hofer.