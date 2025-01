„Erste Hilfe“ für die steirischen Feuerwehren

In ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag beschließt die Landesregierung eine neue Richtlinie zu den Entschädigungszahlungen an die weiß-grünen Feuerwehren – und greift der Hilfsorganisation damit selbst ordentlich unter die Arme. „Unsere Feuerwehren sind künftig keine Bittsteller mehr und wissen ab sofort genau und transparent, was sie im Schadensfall refundiert bekommen“, sagt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zur „Krone“.